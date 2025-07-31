Pogledajte kako izgleda dionica Medakovo-Ozimice

Na dionici autoceste Medakovo - Ozimice ubrzano se radi. Za razliku od dionice Putnikovo brdo - Medakovo, čija izgradnja kasni, ovdje za sada ide sve po planu. Treba reći da će obje dionice činiti funkcionalnu cjelinu koja će olakšati život ljudima.

Na dionici je 8 velikih i više od 70 malih mostova i konstrukcija, nadvožnjaci, a kako se i očekivalo, najveći izazov je probijanje tunela Crni vrh koji je dug 2,2 km.

Enes Lakota, glavni nadzorni inžinjer za mostove i konstrukcije na ovoj dionici, istakao je kako očekuju da će svi mostovi biti završeni do kraja ove godine, a najkasnije početkom iduće.

Dionica autoputa na Koridoru Vc Medakovo - Ozimice najveći je investicioni ugovor u BiH u posljednjih 30 godina. Istovremeno, ova dionica, duga 21 kilometar i vrijedna 800 miliona maraka, finansirana kreditnim sredstvima EIB-a i nepovratnim sredstvima EU-a, najduža je i najskuplja dionica na panevropskom koridoru kroz BiH.