DVIJE TAČKE DNEVOG REDA

Stevandić najavio posebnu sjednicu NSRS: Na dnevnom redu i "Dodikov referendum"

Sve institucije su zauzele stav, tako će uraditi i NSRS, izjavio je Stevandić

Nenad Stevandić. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

7.8.2025

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je pripremu posebne sjednice NSRS-a s dvije tačke dnevnog reda.

Iako je predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio da bi sjednica mogla biti održana već sutra, Stevandić je poručio drugačije: "Termin ćemo odrediti kada se kompletira materijal."

Kako je pojasnio, Narodna skupština raspravljat će o dvije teme.

- Sve institucije su zauzele stav, tako će uraditi i NSRS. Imat ćemo dvije tačke dnevnog reda. Prva tačka je informacija o drugostepenoj presudi i odluci CIK-a o predsjedniku RS-a, a druga tačka je raspisivanje referenduma - izjavio je Stevandić.

Obraćajući se nakon telefonske sjednice skupštinskog kolegija, naveo je da su opozicione stranke – PDP, SDS i Lista za pravdu i red – bile suzdržane po pitanju održavanja sjednice. Stranke vladajuće koalicije, predvođene SNSD-om, podržale su sazivanje.

