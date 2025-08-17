"Merhamet" Mostar podijelio 430 paketa pomoći

Regionalni odbor "Merhameta" Mostar, u saradnji s osnovnim odborima i volonterima, uspješno je realizirao ljetnu akciju distribucije i podjele 430 prehrambeno-higijenskih paketa na području Mostara, Konjica, Jablanice, Prozora, Stoca, Čapljine i Tomislavgrada.

Ova akcija je realizirana u sklopu godišnjeg projekta “Misli i čini dobro” koji je obuhvatio preko 400 porodica u Hercegovini.

S akcijom distribucije i podjele paketa obiteljima slabijeg materijalnog stanja započeli smo 24. juna, a danas je zvanično završena, saopćili su iz RO Merhameta Mostar.

Cilj akcije bio je pružiti podršku i pomoći porodicama slabijeg materijalnog stanja na području Hercegovine.

U narednom periodu, kako su rekli iz mostarskog Merhameta, očekuju ih pripreme za realizaciju jesenje i zimske akcije.

Inače, tokom cijele godine traje akcija prikupljanja donacija za pomoć narodu Gaze.