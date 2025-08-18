U Neumu očekuju odličan kraj sezone

Dok se glavna turistička sezona približava svome kraju, dotle se u našem jedinom gradu na moru, Neumu nadaju da će postsezona biti jednako dobra kao i predsezona. Nikola Prkačin, direktor Turističke zajednice Neum, kaže da se glavna sezona lagano rasterećuje.

Kreću seminari

- Preostalo nam je još nekih desetak dana praktično, do početka školske godine uslijedit će smanjenje broja gostiju u špici turističke sezone. Međutim, sudeći prema najavama, očekuje nas dobra postsezona, kada kreću seminari, kongresi, ali i organizirani, odnosno, grupni turistički dolasci – govori Prkačin za „Avaz“.

Iako na samom vrhuncu glavne sezone popunjenost u smještajnim kapacitetima nije bila na zadovoljavajućem nivou ni u hotelskom, a posebno privatnom smještaju, ipak Prkačin naglašava da će kompletna sezona, kada se podvuče crta, donijeti zadovoljstvo turističkim radnicima.