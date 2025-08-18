USK izdvaja rekordnih 1,3 miliona KM za stipendiranje studenata

Objavljena je konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju Ministarstva za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona, čime je završen proces usklađivanja kriterija između dva resorna ministarstva.

Ove godine kriterije je ispunilo više studenata nego što je bilo predviđeno budžetom, pa je, prema riječima ministra finansija Danka Jakšića, osigurano dodatnih 564.000 KM kako bi svi studenti dobili jednak iznos stipendije od 2.000 KM.

Kako je istaknuto, ove godine bit će obuhvaćeno oko 650 studenata, a ukupna izdvojena sredstva premašit će 1,3 miliona KM, što predstavlja dosad najveće kantonalno izdvajanje za ovu namjenu.

Ministar finansija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić pojasnio je da je prvobitno planirano 750.000 KM za stipendije iz dva resorna ministarstva, ali da je interes bio veći od očekivanog.

- Budžetom za 2025. godinu za stipendije smo planirali 250.000 KM u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, i 500.000 KM u Ministarstvu za pitanja boraca i RVI. Nakon konkursa kriterije je zadovoljilo više studenata nego što smo očekivali. Nismo željeli da iko ostane bez stipendije, niti da smanjujemo njen iznos, zato smo osigurali dodatnih 564.000 KM. Svaki student koji je ispunio uslove dobit će 2.000 KM, a ove godine imamo oko 650 studenata. Ukupno izdvajamo rekordnih 1.314.000 KM, a isplata stipendija bit će izvršena do kraja ovog mjeseca jer vjerujemo u znanje, u naše studente i u budućnost našeg kantona - izjavio je ministar Jakšić.

Isplata stipendija očekuje se u narednim danima, a nadležni ističu da će sredstva biti dostupna studentima najkasnije do kraja mjeseca.