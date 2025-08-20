Metar drva 148, tona peleta 468 KM, a moguća i nova poskupljenja

U periodu smo godine kada, uz već redovna poskupljenja i opremanje učenika za školu, pritisak na kućne budžete povećavaju i troškovi nabavke ogrjeva za predstojeću grijnu sezonu. Građane će ove sezone dočekati nove, više cijene svih energenata, u odnosu na isti period prošle godine. Jedino su cijene uglja ostale nepromijenjene.

- Upoređujući treće tromjesečje prošle godine s ovom godinom, možemo reći da je došlo do rasta cijena od 10 do 25 posto, zavisno od vrste ogrjeva. Tako je cijena ogrjevnog iscijepanog drveta, koji je tradicionalno najtraženiji energent na domaćem tržištu, prošle godine u ovom periodu bila 133, dok je ove godine 148 KM po prostornom metru, s uračunatim prevozom do adrese kupca. Slična promjena se desila i na bukovom briketu, kojem je sada cijena 351 KM po toni. Kada je u pitanju drveni pelet, cijena za jednu tonu ENplus A2 peleta je u trećem tromjesečju 2024. bila 367, a ove godine je do kraja jula iznosila 389 KM po toni – kazao nam je Muhamed Helać iz kompanije “Drvosječa”.

Zbog rasta potražnje iz inostranstva, posebno tržišta EU, cijena drvenog peleta je početkom avgusta značajno porasla. Helać pojašnjava da su kupci iz zemalja EU iscrpili zalihe stvorene tokom 2022. godine, kada je vladala opća kriza i strah od nestašice energenata, pa su lageri ostali prazni već tokom prošle zime, koja je bila oštrija u odnosu na nekoliko prethodnih.

- U susret novoj sezoni naglo raste potražnja. To se svakako odrazilo na cijenu peleta, pa je već od početka avgusta cijena ENplus A2 peleta porasla na 468 KM po toni, a ENplus A1 peleta na 495 KM. Naravno, ovo su cijene za certificirani pelet, a na tržištu ima necertificiranog peleta koji se pravi od drveta sumnjivog porijekla i kvalitete, koji se može naći i po nižim cijenama, ali može zadati glavobolje kupcima oštećujući im peć – dodaje Helać.

Potražnja za ugljem konstantno opada, pa su cijene ostale na istom nivou kao prošle godine, te se tona kamenog uglja može kupiti za 285 KM, a lignita za 235 KM.

- Sudeći po brojnim upitima i posjetama delegacija velikih evropskih trgovačkih centara proizvođačima ogrjeva u BiH, gdje se iniciraju ugovori velike vrijednosti, u narednih par mjeseci očekujemo period intenzivnog izvoza. To svakako može rezultirati i dodatnim povećanjem cijena za sve vrste ogrjeva. Kao firma koja je od osnivanja primarno orijentisana na domaće tržište i eventualno izvozila samo viškove, apelujemo na građane da potrebe za ogrjevom podmire što ranije i puno prije zime. Idealno vrijeme za nabavku ogrjeva je period od maja do jula, kada su cijene sigurno najniže i kada mogu odabrati najbolji kvalitet – ističe Helać.