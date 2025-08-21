Desetine traktora stiže pred Vladu KS

- Ostaje nam druga opcija, da ćemo kružiti gradom prema Vijećnici i nazad, dok ne vidimo gdje ćemo parkirati. Mislim da im je bila bolja opcija da su nas pustili. Samo smo htjeli pred zgradu Vlade, da pred nas izađe premijer ili ministar, da riješimo probleme koje imamo. Ovaj put je to mirni protest, da dogovorimo, a ako ne uspijemo, svakako planiramo početkom septembra Vogošćansku petlju zatvoriti iz svih pravaca – kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednika Ilijaš Denis Dilberović.

Proizvođači iz Vogošće, Ilijaša, Hadžića, Trnova i drugih općina pred sjedište Kantonalne vlade dolaze s 50 do 60 traktora, ali do jučer nisu dobili odobrenje da ih parkiraju u ulici Reisa Džemaludina Čauševića, pa bi mašine mogle kružiti po gradu i dodatno usporavati saobraćaj.

Isplata podsticaja za prva dva kvartala ove godine, da obaveze nastale do 31. juna budu isplaćene do 1. septembra, prvi je, ali ne i najvažniji zahtjev poljoprivrednika. Dilberović kaže da su izmjene pravilnika o podsticajima mnogo značajnije, a na što su mjesecima upozoravali resorno Ministarstvo.

Bez dogovora

- Od početka godine smo upozoravali našeg ministra privrede, gospodina Zlatka Mijatovića, da je izmjene pravilnika radio nakaradno i sad gore stoji desetine, a možda i stotine odbijenica. Najviše su vezane za biljnu proizvodnju. Mi smo prošle godine imali zadovoljnog poljoprivrednika u KS i oni su krenuli sad da to lome preko koljena, bez dogovora s nama. Drugo, sporan je i član 5. Odluke o podsticajima u kojem piše da će se, u slučaju nedostatka sredstava, podsticaji umanjiti ili se neće ni isplatiti nikako. Tražili smo da se to prenese u budžet za narednu godinu, kao i u svim budžetima, a ako on misli da je taj član uredu, onda neka ga ugrade u čitav budžet, pa kad nema para neka ih nema nikom – ističe Dilberović.

Uvijek smo se natezali sa svim ministrima

Opisujući apsurdna rješenja u pravilniku, Dilberović kaže da se, pored svih dokumenata, za ostvarivanje prava na podsticaje od poljoprivrednika traži čak i ZK izvod parcele koju obrađuju.

- Mi smo navikli i s FBiH, uvijek smo se natezali sa svim ministrima koji su bili do sada, ali gospodin Hrnjić napravi grešku, mi s njim razgovaramo i on to popravi. Za razliku od KS, gdje vide da su pogriješili, ali ne reaguju. Zamislite apsurda, prije nam je za biljnu proizvodnju trebao posjedovni list, kopija katastarskog plana iz opštine i ugovor s posjednikom, ako smo zasijali neku parcelu. Sada nam traže ZK izvadak iz suda. To ne bi bio problem da je država izvršila harmonizaciju zemljišta i da je to sve čisto. Zamislite da u Ilijašu pojedini poljoprivrednici imaju zaključene ugovore o zakupu zemljišta s opštinom, izvade kopiju katastarskog plana – vlasnik je Općina Ilijaš, ali kad odu po ZK – nije Općina Ilijaš. I dobijemo odbijenicu, a šta je naša krivica tu?! Svjesni smo da nemaju para i da nam na taj način žele popoloviti iznos koji smo imali prošle godine, ali mi to ne možemo dozvoliti – naglašava Dilberović.