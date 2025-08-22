Pred početak posebne sjednice: Dojava o bombi u NSRS, svi napustili zgradu

Početak posebne sjednice Narodne skupštine RS pomjeren je za 11.30 sati, jer je stigla dojava da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava, piše Srpskainfo.
Obavještenje je stiglo u 10.07 sati, nakon čega je uslijedila hitna evakuacija poslanika, osoblja i prisutnih novinara.
Policija je zatražila da se svi udalje iz kruga Narodne skupštine.
Podsjećamo, na predloženom dnevnom redu se nalazi usvajanje ostavke premijera RS Radovana Viškovića.
- Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske - druga je tačka dnevnog reda.
Na dnevnom redu će biti i izmjena Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.
- Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku - četvrta je tačka dnevnog reda.
Inače, do ove sjednice dolazi nakon što je Milorad Dodik pravosnažno osuđen, a nakon toga mu je oduzet mandat predsjednika RS.