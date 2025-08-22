Pred početak posebne sjednice: Dojava o bombi u NSRS, svi napustili zgradu

Početak posebne sjednice Narodne skupštine RS pomjeren je za 11.30 sati, jer je stigla dojava da je u zgradi postavljena eksplozivna naprava, piše Srpskainfo.

Obavještenje je stiglo u 10.07 sati, nakon čega je uslijedila hitna evakuacija poslanika, osoblja i prisutnih novinara.

Policija je zatražila da se svi udalje iz kruga Narodne skupštine.

Podsjećamo, na predloženom dnevnom redu se nalazi usvajanje ostavke premijera RS Radovana Viškovića.