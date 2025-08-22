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GENERALNI SEKRETAR

Bosančić: Dojava o bombi u NSRS došla s broja iz BiH, pozivni broj je bio 065

U 10 sati i sedam minuta u Narodnu skupštinu Republike Srpske stigla je dojava o bombi

Boran Bosančić. Nezavisne novine

S. S.

22.8.2025

Generalni sekretar NSRS Boran Bosančić kazao je da je dojava o bombi u ovoj zgradi stigla s broja u BiH.

- Pozivni je bio 065, ali ne mogu da otkrivam više detalja zbog policije - kazao je Bosančić.

Podsjećamo, u 10 sati i sedam minuta u Narodnu skupštinu Republike Srpske stigla je dojava o bombi.

Podsjećamo, na predloženom dnevnom redu se nalazi usvajanje ostavke premijera RS Radovana Viškovića.

- Informacija o presudi Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku i zauzimanje stava Narodne skupštine o budućim aktivnostima institucija Republike Srpske - druga je tačka dnevnog reda.

Na dnevnom redu će biti i izmjena Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi.

- Razmatranje i usvajanje odluke o raspisivanju referenduma povodom odluka Suda BiH izrečene predsjedniku Republike Srpske i odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Miloradu Dodiku - četvrta je tačka dnevnog reda.

Inače, do ove sjednice dolazi nakon što je Milorad Dodik pravosnažno osuđen, a nakon toga mu je oduzet mandat predsjednika RS. 

# NSRS
# DOJAVA O BOMBI
# BORAN BOSANČIĆ
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