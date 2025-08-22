Bosančić: Dojava o bombi u NSRS došla s broja iz BiH, pozivni broj je bio 065

Generalni sekretar NSRS Boran Bosančić kazao je da je dojava o bombi u ovoj zgradi stigla s broja u BiH.

- Pozivni je bio 065, ali ne mogu da otkrivam više detalja zbog policije - kazao je Bosančić.

Podsjećamo, u 10 sati i sedam minuta u Narodnu skupštinu Republike Srpske stigla je dojava o bombi.

Podsjećamo, na predloženom dnevnom redu se nalazi usvajanje ostavke premijera RS Radovana Viškovića.