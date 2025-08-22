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NIJE DOBRO

Ekonomija BiH nekoliko puta zaostaje za susjednom Hrvatskom

Dobit privatnog, državnog i mješovitog sektora u Hrvatskoj u 2024. godini iznosila je 9,9 milijardi eura, kaže Aćimović

Zabrinjavajući podaci. Twitter

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

22.8.2025

Neodgovorna i nekompetentna vlast, koja ovu zemlju vodi iz jedne u drugu političku krizu, ekonomiju BiH neizbježno gura ka ponoru. Ekonomski stručnjak i bivši bh. diplomata Draško Aćimović uporedio je podatke o neto dobiti privrede sa susjednom Hrvatskom i došao do frapantnog zaključka da za zemljom s približno istim brojem stanovnika BiH zaostaje nekoliko puta.   

Nekoliko puta

- Dobit privatnog, državnog i mješovitog sektora u Hrvatskoj u 2024. godini iznosila je 9,9 milijardi eura. Poduzetnici iz privatnog sektora, njih 160.182 sa 925.676 zaposlenih, ostvarili su ukupne prihode od 147,6 milijardi eura, od čega je 8,8 milijardi eura neto dobiti. Neto dobit poduzetnika u državnom vlasništvu je 523,4 miliona, a onih u mješovitom vlasništvu 607,7 miliona eura. BiH privredno zaostaje ne nekoliko procenata, već nekoliko puta. Ovo treba biti trenutak otrežnjenja za sve u BiH  – kaže Aćimović.

Aćimović: Ovo treba biti trenutak otrežnjenja. Facebook

U istoj godini, neto dobit privrede u RS iznosila je 1,6 milijardi, a u FBiH 2,1 milijardi eura, pa je evidentno da je riječ o tri puta manjem prihodu.

Oporavak proizvodnje

- Struktura dobiti koja u BiH uglavnom dolazi iz neproizvodnog sektora - banke, trgovina, osiguranja… ne daje naznake oporavka proizvodnje. Također, moramo uzeti u obzir da je neto dobit u BiH veća od realne iz razloga “izvlačenja” novca kroz nizak procent poreza na dobit, što u konačnom daje još lošiji rezultat – ističe Aćimović.

Ko će preuzeti odgovornost

Naš sagovornik se pita:

- Da li će neko od političara preuzeti odgovornost i podnijeti ostavke? Da li će se napokon napraviti strategija razvoja privrede u BiH? Da li neko misli da će EU zeljeti da u svom klubu ima zemlju koja je prva po korupciji, kriminalu i privredno zaostaje nekoliko puta čak i od prvog susjeda?

# EKONOMIJA
# DRAŠKO AĆIMOVIĆ
# HRVATSKA
# BIH
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