Ako živite u Sarajevu, provjerite da li ćete ostati bez vode ovih dana

Tokom današnjeg dana, ekipe Vodovoda rade na sanaciji kvarova u ulicama Mali Kiseljak, Zujevinska i Seada Bublina, gdje se očekuju kraći prekidi u isporuci vode.

U ponedjeljak će obimniji radovi zahvatiti veći broj sarajevskih ulica, pa će bez vode u određenim periodima ostati stanovnici ulica: Bana Borića, Goraždanska, Soukbunar, Ibre Ćeske, Abdulaha Bošnjaka, Briješće čikma, Trebinjska, Zahira Panjete, Jusufa Juke Gojaka čikma, Saita Orahovca, Tuzlanska, Gazi Mehmed paše Fidahića, Brezanska, Sulje Jahića, Suada Hasanovića, Strošići, Smaila Šikala i Dobrinjska.

Iz Vodovoda poručuju kako je riječ o redovnim aktivnostima održavanja i popravke kvarova na mreži, te da se normalizacija u vodosnabdijevanju očekuje nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima.