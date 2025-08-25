Konjic: Semafor ponovo radi nakon protesta građana

Stanovnici Konjica su proteklog petka protestovali zbog nefunkcionisanja semafora na glavnoj raskrsnici, a od danas semafor ponovo radi u redovnom režimu. Semafor se nalazi na magistralnom putu i njegova neaktivnost je izazivala kilometarske kolone tokom ljetne sezone.

Nakon saobraćajne nesreće u kojoj je teško povrijeđena pješakinja, građani su izašli na ulicu tražeći od nadležnih da semafor ponovo počne raditi.

Semafori su ranije bili isključeni kako bi se omogućio brži protok saobraćaja, ali su građani dovodili u pitanje sigurnost i nadležnost nad ovim uređajem.

Na protestima su poručili da, ukoliko semafori ne budu radili, policija mora dežurati na raskrsnici i regulisati pojačan saobraćaj.

Iz Cesta FBiH su pojasnili da semafori nisu potpuno ugašeni, već da su "privremeno prebačeni na drugi režim rada" ili da funkcionišu u modu "žuto trepćuće svjetlo".