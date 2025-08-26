U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: CIK sprema prijevremene izbore

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: CIK sprema prijevremene izbore.

Nakon što je Dodiku presudom Suda BiH oduzet mandat, u CIK-u intenzivno rade na pripremama za prijevremene izbore za predsjednika RS, potvrdila je za "Dnevni Avaz" predsjednica Centralne izborne komisije Irena Hadžiabdić.

ZDK kupio letjelicu za 8,2 miliona, KS za 40 miliona KM. Konakovićev helikopter pet puta skuplji od onog koji nabavlja vlada ZDK.

Zbog nepotpisivanja aneksa Kolektivnog ugovora 4.000 medicinara u Hercegovini stupilo u štrajk.

Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu održano iznošenje završnih riječi u predmetu protiv Gorana Ravlića i njegove majke Leđibe, optuženih za ubojstvo Nermine Ravlić. Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu za monstrume.

Nakon smrti Azre i Merjem Bećirspahić, porodilje u Bihaću provode inicijativu da mogu imati pratnju tokom poroda.

Bh. košarkaška reprezentacija otputovala na Kipar na EuroBasket.

Ana Nikolić ekskluzivno za "Dnevni Avaz" otkrila detalje sukoba s dečkom koji ne jedavno napao.

Potpredsjednik NSRS Ćamil Duraković govorio je političkom haosu u RS koji je nastao nakon što je pravosnažno oduzet mandat Miloradu Dodiku.

Na stranicama "Mozaika" čitajte o 13. internacionalnoj smotri folklora "Dani ćaske 2025" održane u Puračiću.

Sarajevo dobija najljepšu biblioteku na Balkanu. Projekt izgradnje i opremanja Univerzitetske biblioteke u Sarajevu najveća je poslijeratna investicija u visoko obrazovanje.

Ukrajina predstavila novu verziju krstareće rakete dugog dometa, koja može pogađati ciljeve udaljenje do 1000 kilometara. Više o tome čitajte na stranicama "Globusa".

Nakon debakla u Banjoj Luci, stručni štab i igrači FK Sarajevo održali sastanak. Poručili da ih poraz neće obeshrabriti.

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