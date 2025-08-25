U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Mine prijete i 30 godina nakon rata

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Mine prijete i 30 godina nakon rata.

Minirano 800 kvadratnih kilometara, još prisutno 170.000 mina u BiH. Ni tri decenije od rata, ni sva pomoć međunarodnih fondova i organizacija, nisu bile dovoljne da se otkloni opasnost koja prijeti građanima i da se BiH riješi pritajenih ubica koje vrebaju na nekadašnjim linijama fronta.

Dodik nastavlja po svom, ne haje za presudu. Bivši predsjednik RS nezakonito imenovao budućeg mandatara.

Bošnjaci Stoca digli glas protiv nepravde. Za dan izgradili zid oko harema Radimlja.

Divlje svinje u nedostatku hrane haraju po njivama kukuruza na sjeveru BiH. Štetočine se više ne boje ni pucnja iz plinskog pištolja.

Pronađeno tijelo policajca Samira Mustafića koji je u martu ove godine skočio u nabujalu rijeku za osumnjičenim licem.

Odlične partije bh. fudbalera u Evropi. Imali su vikend za pamćenje u evropskim ligama.

Pjevačicu Anu Nikolić pretukao partner. Određena mu je zabrana pristupa. Pjevačica nakon napada završila u bolnici.

Pravni ekspert Nurko Pobrić za "Dnevni Avaz" govorio je Dodikovim stavovima i ponašanju prema bh. pravosudnim institucijama.

Koliko je loše po BiH što se stalno dovodi u kontekst terorizma, o toj temi za "Dnevni Avaz" govorio je profesor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu Armin Kržalić.

Provođenje zaključaka NSRS, kojim se zahtjeva da Milorad Dodik nastavi obavljati funkciju predsjednika RS, predstavljaju ozbiljan test pravosuđu i visokom predstavniku. Ovo je za "Avaz" izjavio viši analitičar ESI-a iz Berlina Adnan Ćerimagić.

Statistički podaci Turističke zajednice KS pokazale da je ovogodišnji SFF privukao više gostiju nego lani.

Ukrajina obilježila 34. godišnjicu nezavisnosti. Više o tome čitajte na stranicama "Globusa".

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