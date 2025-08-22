U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Blokirat ćemo Sarajevo!

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Blokirat ćemo Sarajevo!

Ne daju nam ni doći u Sarajevo, rekao je Kahriman.

U rubrici "Crna hronika" čitajte o nesvakidašnjem događaju koji se desio u Brčkom kada je policajac pljačkao stan, pao s oluka, pa poginuo.

Estradni par Emir Lapsus i Ema Meškić su prvi put viđeni u javnosti zajedno. Prošetali su se crvenim tepihom u okviru 31. izdanja Sarajevo Film Festivala.

Čitajte ekskluzivni intervju sa selektorom Adisom Bećiragićem koji je za "Avaz" izjavio da svaku utakmicu na Eurobasketu idu na pobjedu! Otkrio nam je u kakvom su stanju Nurkić i Halilović te pojasnio zašto se opredijelio za ovih 12 igrača.

Načelnik Lukavca Edin Delić za "Avaz" je poručio da moraju zaustaviti nasilje u tom gradu. Više o tome čitajte u današnjem broju.

Ministar MUP-a HNK Marijo Marić: Za dvije godine smo primili 530 policajaca.

Za "Dnevni avaz" je govorio i ekonomski stručnjak profesor Vjekoslav Domljan.

Svakako ne zaboravite pročitati i naš poklon prilog "Tv extra" u kojem donosimo aktuelnosti sa 31. izdanja Sarajevo Film Festivala kao i brojne intervjuee.

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