Svi zaboravili 19 mrtvih u Jablanici!

Dok su u Jablanici otpočele pripreme za dostojanstveno obilježavanje prve godišnjice smrti 19 osoba koje su stradale u nezapamćenoj kataklizmi 4. oktobra prošle godine, dotle u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada duboka šutnja. Već duže vrijeme gotovo da nema nikakvih informacija iz ove pravosudne institucije u vezi s istragom koja se vodi skoro 11 mjeseci.
Dodatna vještačenja
U kojoj je fazi ovaj predmet jučer nismo uspjeli saznati, budući da su tužioci Područnog ureda u Konjicu koji su postupajući u ovom predmetu, kako nam je rečeno, na godišnjem odmoru. Posljednje informacije koje smo dobili prije više od mjesec odnosile su se na to da je Tužilaštvo zaprimilo nalaz dodatnih vještačenja rudarske struke.
Praktično, nalazi svih naloženih vještačenja su davno dostavljeni, pogotovo onaj vještaka geološke struke koji je ocijenjen ključnim, s obzirom na to da se odnosi na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma kompanije „Sani“ u vlasništvu Dženana Honđe tragediji u Donjoj Jablanici.
Premda je činjenica da je riječ o vrlo složenom i obimnom predmetu, s druge strane, cijeli proces se odvija vrlo sporo. U prilog tome govori i činjenica da su pojedini članovi porodica žrtava tek nedavno, prema našim saznanjima, pozivani kao svjedoci u ovom predmetu.
Popratna dokumentacija
Do sada su, uz silna vještačenja, postupajući tužioci među prvim dokumentima dobili kompletan izvještaj, kao i dopunu tog dokumenta s popratnom dokumentacijom, od zapisnika o uviđaju s lica mjesta sa svih lokaliteta do fotodokumentacije što su sačinili u Sektoru kriminalističke policije MUP-a HNK u saradnji sa PS Jablanica i PU Konjici do nalaza obducenta.
Podsjetimo, obdukcija tijela smrtno stradalih osoba je pokazala da je smrt kod većine nastupila usljed gušenja zemljom i sličnim sadržajem. Također, javnosti je poznato i da kompanija „Sani“ nije dobila koncesiju za kamenolom, niti je imala okolišnu dozvolu, ali i da je uredno kompanija dobivala poticaje kako od Kantonalne, tako i od Federalne vlade.
Dovozili stijene radi obrade
Jednako tako, poznato je i da su u području kamenoloma, kako su to pokazali preliminarni geološki izvještaji, pronađen značajan broj tehnogenih blokova dolomita s jasnim tragovima obrade, poput rezanja i bušenja, ali i blokovi gabra, stijene koja prirodno nije prisutna u zoni kamenoloma i koja je, vjerovatno, dovezena radi obrade. Ti blokovi su precizno snimljeni GPS uređajem na više od 500 tačaka!