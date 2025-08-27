Svi zaboravili 19 mrtvih u Jablanici!

Dok su u Jablanici otpočele pripreme za dostojanstveno obilježavanje prve godišnjice smrti 19 osoba koje su stradale u nezapamćenoj kataklizmi 4. oktobra prošle godine, dotle u Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona vlada duboka šutnja. Već duže vrijeme gotovo da nema nikakvih informacija iz ove pravosudne institucije u vezi s istragom koja se vodi skoro 11 mjeseci.

Dodatna vještačenja

U kojoj je fazi ovaj predmet jučer nismo uspjeli saznati, budući da su tužioci Područnog ureda u Konjicu koji su postupajući u ovom predmetu, kako nam je rečeno, na godišnjem odmoru. Posljednje informacije koje smo dobili prije više od mjesec odnosile su se na to da je Tužilaštvo zaprimilo nalaz dodatnih vještačenja rudarske struke.

Praktično, nalazi svih naloženih vještačenja su davno dostavljeni, pogotovo onaj vještaka geološke struke koji je ocijenjen ključnim, s obzirom na to da se odnosi na utvrđivanje eventualnog doprinosa kamenoloma kompanije „Sani“ u vlasništvu Dženana Honđe tragediji u Donjoj Jablanici.