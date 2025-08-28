Šehić za "Avaz": Odluka CIK-a je logična, nema diskriminacije

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH, biti održani 23. novembra.

Odluku su podržala četiri člana CIK BiH, a dva su bila protiv.

Na sjednici je raspravljano o tome da li kandidat za predsjednika RS-a treba biti iz reda srpskog naroda ili može biti i iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda.

Protiv odluke je bila predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić koja je kazala da kandidat ne može biti samo iz reda jednog naroda jer se pravo na slobodne izbore mora poštivati bez diskriminacije, a sličnog mišljenja je bio i Željko Bakalar.