Šehić za "Avaz": Odluka CIK-a je logična, nema diskriminacije

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela je odluku da će prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, nakon što je Miloradu Dodiku oduzet mandat zbog pravosnažne presude Suda BiH, biti održani 23. novembra.
Odluku su podržala četiri člana CIK BiH, a dva su bila protiv.
Na sjednici je raspravljano o tome da li kandidat za predsjednika RS-a treba biti iz reda srpskog naroda ili može biti i iz redova hrvatskog i bošnjačkog naroda.
Protiv odluke je bila predsjednica CIK BiH Irena Hadžiabdić koja je kazala da kandidat ne može biti samo iz reda jednog naroda jer se pravo na slobodne izbore mora poštivati bez diskriminacije, a sličnog mišljenja je bio i Željko Bakalar.
Pravni ekspert i nekadašnji član CIK-a BiH, Vehid Šehić u izjavi za „Avaz“ kaže da u konkretnom slučaju nema nikakve diskriminacije. Po Ustavu RS u tom entitetu postoje predsjednik i dva potpredsjednika koja ne mogu biti iz reda istog naroda, što znači, kazao je Šehić, bira se jedan građanin srpske, drugi bošnjačke, a treći hrvatske nacionalnosti i to je, zapravo, suština.
-Pošto je prema presudi Suda BiH u krivičnom postupku koja je pravosnažna izrečena Miloradu Dodiku i zaštitna mjera, a to je prestanak obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske, a on dolazi iz reda srpskog naroda, logika je da to upražnjeno mjesto mora popuniti neko iz reda srpskog naroda, jer mandat nije prestao dvojici potpredsjednika. Dakle, logično je da se raspisuju izbori za predsjednika iz reda srpskog naroda i logična je odluka CIK-a. A, svi građani RS, bez obzira na etničku pripadnost koji imaju biračko glavo mogu glasati i izaći na izbore - objasnio je Šehić za "Avaz".