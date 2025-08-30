Obnova bisera rogatičke Arnaudije džamije čeka građevinsku dozvolu

Dugo čekana obnova džamije Arnaudije, nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine koji je stoljećima krasio čaršiju u Rogatici, kasni zbog administrativnih procedura.

Iz Vakufske direkcije potvrdili su Feni da još uvijek nije izdata građevinska dozvola za ovaj projekat.

Inače, sve aktivnosti na izradi glavnog projekta ranije su završene i projekat je preveden na turski jezik.

Potpisan protokol

Protokol o obnovi Arnaudije potpisali su 2018. godine čelnici direkcija vakufa Republike Turske i Islamske zajednice u BiH.

Nadležnim organima zvanično je podnesen zahtjev za dobijanje građevinske dozvole i očekivala se brža dinamika oko administrativnih procedure, međutim još uvijek se nisu stekle okolnosti na otpočinjanju radova na obnovi.

Cilj je da se izgled džamije vrati u što izvornije stanje.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 2003. godine donijela je odluku da se mjesto i ostaci džamije proglase za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Nacionalni spomenik obuhvata prostor na kojem se nalazila Arnaudija džamija, kao i harem džamije.

Izgradnja džamije

Tačnu godinu izgradnje džamije nije moguće utvrditi, ali se pretpostavlja da je zajedno sa mahalom nastala između 1529. i 1558. godine.

Osnivač džamije i mahale uz nju bio je Husein-beg Arnautović, te je zbog toga u narodu poznata i kao Arnautovića džamija.

Iz njegove vakufname, koja se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, napisane 23. aprila 1558. godine, saznaje se da je uvakufio džamiju, mekteb, tabhanu, 21 dućan, kuću s baštom, hamam, karavan-saraj, tri mlina i valjaonicu sukna na Rakitnici, te da je doveo vodovod do džamije i mahale.

Džamiju je izgradio neimar Jusuf, koji se spominje kao jedan od svjedoka u Husein-begovoj vakufnami.

Svoju je autentičnost izgubila 1938. godine. Smanjen joj je unutrašnji prostor, pokrivena je crijepom, novi izgled dobili su i prozori, a jedino je munara, čija se ljepota isticala, zadržala raniji izgled.

Paljenje džamija

U Drugom svjetskom ratu, 1943. godine, zajedno s ostalih šest rogatičkih džamija, spaljena je i džamija Arnaudija.

Istu sudbinu dočekala je i 1992. godine. Džamija Arnaudija je srušena, njeni ostaci su odvezeni s mjesta na kojemu je bila, kako bi nestao trag o postojanju Bošnjaka Rogatice, koji su tokom agresije zatvarani, ubijani i protjerani sa svojih ognjišta.

Obnovu Arnaudije brojni Rogatičani u Bosni i Hercegovini i dijaspori očekuju s nestrpljenjem, čime će Rogatica, nakon otvaranja obnovljene Šadžaudinove (Čaršijske) džamije 2007. godine, konačno upotpuniti poznati prijeratni izgled.