Dodik: Bakir izgleda kao oronuli centralni komitet propale partije

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske, istakao je da je jasno da lidera SDA Bakira Izetbegovića nervira to što je RS jaka, stabilna i ponosna, te poručio da se Bakir i SDA ne pitaju ništa o izboru predsjednika Republike Srpske, SNSD-a i članova rukovodstva.

"Bakir izgleda kao oronuli centralni komitet propale partije. SDA i Bakir žele da biraju predsjednika Republike Srpske, žele da biraju predsjednika SNSD-a, žele da biraju i članove rukovodstva. Bakire, ti i SDA se u Republici Srpskoj ne pitate ništa", poručio je Dodik.

Dodik je naveo da Izetbegovića nervira Republika Srpska zato što je jaka, stabilna, ponosna, a da njega nervira BiH zato što je propala, ponižena, kolonija.

"Tu smo na istom", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

On jekazao na to da je razlika u tome što je Bakirov otac Alija bio u Handžar diviziji, a njegova oba djeda u partizanima.

"Hajde prestanite, izgledate komično. U Banjaluci i Republici Srpskoj, kada dođete u goste, možete samo da izaberete da li ćete baklavu, trileće ili tulumbu", dodao je Dodik.

Izetbegović je izjavio sinoć nakon sjednice Predsjedništva SDA da ova stranka traži od nadležnih institucija da Dodiku "zabrane obavljanje svih političkih funkcija, na prvom mjestu predsjednika SNSD-a, te da obezbijede organizaciju izbora za predsjednika Republike Srpske".



