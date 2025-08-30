Vranješ: Cvijanović ide u Vašington da objasni šta radi RS, samostalnost ne znači secesiju

Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ izjavio je danas za srbijansku agenciju Tanjug da članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ide u Vašington da "objasni poziciju RS".

On je kazao da entitet RS na sve načine nastoji da situaciju u BiH predstavi svima u svijetu pa je to cilj i Cvijanović koja naredne nedjelje putuje u SAD, gdje će navodno imati niz sastanaka.

Zavladala panika

- U Sarajevu je već zavladala panika jer Cvijanović putuje u Vašington, već su jučer počele priče odakle joj viza, s kim će se sastati - rekao je Vranješ za Tanjug. Kaže da se Republika Srpska vodi linijom "ugovorenog Dejtonskim mirovnim sporazumom i ustavom koji je proizašao iz takvog sporazuma, linijom stvarnosti u kojoj treba da se živi, stvarnosti zasnovanoj na konsenzusu tri konstitutivna naroda i komunikaciji dvije strane".

Onda je rekao da samostalnost koju najavljuje bivši predsjednik RS Milorad Dodik - ustvari nije prava samostalnost.

- Samostalnost nužno ne znači secesiju, kao što se kroz spinove pokušava nametnuti. Šta znači samostalnost - znači onakvu ustavnu samostalnost kakvu je Dejton propisao i koja je sve vrijeme ugrožena raznim nametanjima i spoljnim faktorom, prenosom nadležnosti - istakao je Vranješ.

Prema njegovim riječima, u Dejtonom datom okviru nema nikakvih problema da se normalno funkcionira, sarađuje i da se živi normalan život.

- Ovdje je sve vrijeme na snazi pokušaj ukidanja pozicije Republike Srpske u državnoj zajednici, da je svedu na to da više nema svoja ni ustavna, ni bilo kakva druga prava - rekao je Vranješ.

Nijedan pokazatelj

Na pitanje da li SAD zaista podržavaju politiku Sarajeva, kaže da trenutno nema nijednog pokazatelja koji to dokazuje i dodaje da se vidi da su se u SAD, kada je riječ o vanjskoj politici, stvari ipak promijenile.

- Tako da se sad trenutno u Sarajevu, kada je riječ o bošnjačkim interesima i potezima, vidi podrška na liniji London-Brisel-Berlin. Što se tiče Vašingtona, ne vidimo toliko više umiješanost i, naprotiv, deklarativno se zalažu da se takve intervencije obustave kada je riječ o BiH - naveo je Vranješ.