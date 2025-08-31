Hiljade ljudi na Manjači: Prate se uzbudljive borbe bikova

Na 60. Kočićevom zboru najviše pažnje privukle su borbe bikova, koje su danas okupile najveći broj posjetilaca u Stričićima, piše Srpskainfo.

Hiljade ljudi stisnule su se oko borilišta, prateći svaki sudar rogova uz gromoglasne povike i aplauze.

Atmosfera je bila na vrhuncu, jer su se najjači bikovi iz cijelog kraja našli na istom mjestu da pokažu snagu i izdržljivost.

Publika je birala svoje favorite, a navijanje se pretvorilo u pravi spektakl.

Najuzbudljiviji dio ovog dijela Kočićevog zbora tek dolazi, polufinalne borbe zakazane su za 18 sati, a očekuje se još veći broj posjetilaca i prava erupcija emocija kada najjači bikovi izađu na megdan.