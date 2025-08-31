Objavljen snimak prebijanja inspektora i policajaca u Banjoj Luci

Na snimku koji su zabilježili prolaznici vidi se muškarac koji leži na zemlji dok ga drugi udara nogom u lice. Pretpostavlja se da je riječ o inspektoru koji je zadobio tjelesne povrede, a u pozadini je zabilježen sukob uniformisanih policajaca sa akterima tučnjave.

Radoslav Jović i njegov sin Mihajlo sprovedeni su u Okružno javno tužilaštvo zbog sumnje da su napali i povrijedili inspektora i dvojicu banjalučkih policajaca, piše ATV.

Kako saznaje ATV drama je započela kada je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović.

U sukob se umiješao i njegov otac Radoslav Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

Muškarac koji je lupao automobil je pobjegao i za njim se traga.