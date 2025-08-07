OGLASILA SE I POLICIJA

Oduzet uređaj za otključavanje i pokretanje automobila, uhapšena dvojica muškaraca

7.8.2025

Slobodan Bojanić iz Banja Luke i Dalibor Ivančević iz Bosanskog Novog uhapšeni su nakon što je policija u automobilu u kojem su se vozili kod Banjalučanina pronašla elektronski uređaj koji je namijenjen za ulaženje u kompjuterski sistem putničkih vozila, potvrđeno je "Nezavisnim novinama".

Inače, radi se o uređaju za elektronsko kopiranje i skladištenje kodova ključeva vozila koji se može koristiti za otključavanje i pokretanje automobila.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Banja Luka jučer su uhapsili D.I. iz Bosanskog Novog i S.B. iz Banja Luke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivično djelo izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela.

- Prilikom kontrole putničkog vozila marke Citroen kojim je upravljalo lice D.I. pronađen je i od lica S.B. uz potvrdu oduzet elektronski uređaj koji je namijenjen za ulaženje u kompjuterski sistem putničkih vozila - navode iz PU Banja Luka.

Kako dodaju sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, a nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv navedenih lica će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci.

Inače obojica su od ranije dobro poznata policiji po krivičnim djelima.

