Četvorica uhapšenih u BiH zbog droge sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

Četiri osobe koje su uhapšene u akciji „Ugar“ sprovedene su u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a kako pišu Nezavisne novine, uhapšeni su Viktor Krišto iz Busovače, Slobodan Marsenić i Alen Vučenović iz Banja Luke kao i Emir Softić iz Bihaća.

Policijska uprava Banja Luka jučer je saopćila da je akcija realizovana pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a u saradnji sa policijskim službenicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (SBK).