Četvorica uhapšenih u BiH zbog droge sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

Četiri osobe koje su uhapšene u akciji „Ugar“ sprovedene su u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a kako pišu Nezavisne novine, uhapšeni su Viktor Krišto iz Busovače, Slobodan Marsenić i Alen Vučenović iz Banja Luke kao i Emir Softić iz Bihaća.
Policijska uprava Banja Luka jučer je saopćila da je akcija realizovana pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a u saradnji sa policijskim službenicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (SBK).
- U okviru akcije su danas lišena slobode lica V.K. iz Busovače, S.M. i A.V iz Banja luke, te E.S. iz Bihaća, zbog postojanja osnova sumnje sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Tokom realizacije akcije na osnovu naredbi nadležnih sudova, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izvršeni su pretresi na više lokacija na području Banja Luke i Busovače, kojom prilikom je ukupno pronađeno i oduzeto oko 3.25 kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 1.1 kilogram bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin i oko 30 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain. Također i putničko vozilo marke VW, više mobilnih telefona, novac, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela - naveli su iz PU Banja Luka.