Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJA "UGAR"

Četvorica uhapšenih u BiH zbog droge sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka

Putničko vozilo marke VW, više mobilnih telefona, novac, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela

Četvero sprovedeno u Tužilaštvo - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

3.8.2025

Četiri osobe koje su uhapšene u akciji „Ugar“ sprovedene su u Okružno javno tužilaštvo Banja Luka, a kako pišu Nezavisne novine, uhapšeni su Viktor Krišto iz Busovače, Slobodan Marsenić i Alen Vučenović iz Banja Luke kao i Emir Softić iz Bihaća.

Policijska uprava Banja Luka jučer je saopćila da je akcija realizovana pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a u saradnji sa policijskim službenicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova RS i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (SBK).

- U okviru akcije su danas lišena slobode lica V.K. iz Busovače, S.M. i A.V iz Banja luke, te E.S. iz Bihaća, zbog postojanja osnova sumnje sumnje da su počinila krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Tokom realizacije akcije na osnovu naredbi nadležnih sudova, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka izvršeni su pretresi na više lokacija na području Banja Luke i Busovače, kojom prilikom je ukupno pronađeno i oduzeto oko 3.25 kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, 1.1 kilogram bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin i oko 30 grama bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain. Također i putničko vozilo marke VW, više mobilnih telefona, novac, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela - naveli su iz PU Banja Luka.

# PU BANJA LUKA
# BANJA LUKA
# HAPŠENJE
# AKCIJA UGAR
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.