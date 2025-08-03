Detalji policijske akcije u bh. gradovima: Pronađeno više od 4 kg droge

Opsežna akcija policije usmjerena na otkrivanje i procesuiranje trgovine narkoticima rezultirala je hapšenjem 4 osobe.

Akciju kodnog naziva „Ugar“ su proveli policijski službenici Policijske uprave Banja Luka pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, a u saradnji sa policijskim službenicima Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS i MUP-a Srednjobosanskog kantona realizovali operativnu akciju.

Slobode su lišeni V.K. iz Busovače, S.M. i A.V iz Banjaluke, te E.S. iz Bihaća, zbog postojanja osnova sumnje sumnje da su počinili krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Izvršeni su pretresi na više lokacija na području Banje Luke i Busovače, a pronađeno je i oduzeto oko 3,25 kilograma marihuane, 1,1 kilogram amfetamina, oko 30 grama kokaina.

Osim droge oduzeto je i vozilo „VW“, više mobilnih telefona, novac, kao i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenog krivičnog djela.

– U toku je kriminalistička obrada navedenih lica, koja će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka – saopćeno je iz Policijske uprave Banjaluka.