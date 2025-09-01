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ISTIČE MU ČLANSTVO

VSTV BiH glasa o mandatu predsjednika Sanina Bogunića

Bogunić je od februara 2025. godine na funkciji predsjednika Vijeća

Bogunić: Ističe mu članstvo. A. Ovčina / Avaz

A. O.

1.9.2025

Članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća ove sedmice glasaju o produženju mandata predsjedniku VSTV-a Saninu Boguniću, jer mu ističe članstvo u ovoj pravosudnoj instituciji.

Boguniću, koji je postao član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) u septembru 2021. godine, ističe četvorogodišnji mandat, kako je potvrdio Detektoru, te će mu se na sjednici zakazanoj ove sedmice najvjerovatnije produžiti članstvo.

Potom, kako je navedeno i u dnevnom redu sjednice zakazane za četvrtak, 4. septembra, birat će se predsjednik i potpredsjednici Vijeća. 

Produženje funkcije 

Kako je pojašnjeno Detektoru iz Vijeća, riječ je o produženju funkcije predsjednika VSTV-a, kao i za potpredsjednike Sanelu Gorušanović Butigan i Velimira Ninkovića.

Bogunić je od februara 2025. godine na funkciji predsjednika Vijeća.

Implementacija reformskog programa 

Tada je izjavio da će novo Vijeće ići u pravcu transparentnosti, te insistirati na rješavanju predmeta visoke korupcije i kriminala.

- Potpuna implementacija reformskog programa 2024-2028. mi je glavni od prioriteta, u cilju unapređenja bh. pravosuđa. Prva mjera koju ćemo poduzeti je efikasnost i kvalitet rada sudova i tužilaštava, jačanje transparentnosti VSTV-a, a i sudova i tužilaštava u BiH - rekao je Bogunić početkom godine.

Bogunić je ranije bio na poziciji tužioca u Tužilaštvu Kantona Sarajevo, gdje je od januara 2015. do decembra 2018. obavljao dužnost šefa Odjela za privredni kriminalitet i korupciju.

# VSTV BIH
# SANIN BOGUNIĆ
# MANDAT
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