Besplatni preventivni pregledi: Skrining za melanom

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo uskoro nastavlja sa kampanjom besplatnih preventivnih pregleda i u 2025. godini, proširujući obuhvat postojećih programa i uvodeći novi, izuzetno važan preventivni pregled – skrining za melanom.

Melanom je jedan od najopasnijih oblika raka kože, ali i onaj koji, ukoliko se otkrije na vrijeme, ima visoku stopu izliječenja. Upravo iz tog razloga, Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja KS uvrstilo je u kampanju i ovu preventivnu mjeru kako bi se spasilo što više života pravovremenom dijagnostikom.

U 2025. godini, građani Kantona Sarajevo moći će besplatno obaviti preventivne preglede u okviru sljedećih skrining programa:

- Pluća

- Debelo crijevo

- Prostata

- Dojke

- Grlić materice

- Melanom.

Rezultati dosadašnje kampanje potvrđuju važnost ovakvih aktivnosti. Samo u 2024. godini pregledano je više od 17.000 građana i građanki KS – što je rekordan broj u odnosu na prethodne godine. Ovaj odaziv pokazuje da su građani prepoznali značaj ranog otkrivanja bolesti i važnost preventivnih pregleda.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo podsjeća da je najbolje što možemo učiniti za svoje zdravlje – zaštititi se na vrijeme. Preventivni pregledi su prilika da se eventualne promjene otkriju u ranoj fazi.

Detalji o početku kampanje i načinu prijave bit će blagovremeno objavljeni putem medija, službenih kanala Ministarstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te zdravstvenih ustanova u KS, navodi Služba za protokol i press Kantona Sarajevo.