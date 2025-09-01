Počinje izgradnja gradskog bazena u Bihaću

Bihać će konačno dobiti dugo očekivani gradski bazen. U bihaćkom naselju Prekounje potpisan je ugovor o početku prve faze izgradnje ovog sportskog objekta, a radovi bi trebali krenuti u narednih petnaestak dana, odmah nakon što izvođač dostavi potrebnu bankovnu garanciju.

Prvu fazu gradit će firma “Radis” iz Istočnog Sarajeva, a njen predstavnik Duško Marković izrazio je zadovoljstvo što su dio projekta od velikog značaja za lokalnu zajednicu.

Važna referenca

– Ovo je izuzetno važna referenca za našu kompaniju i uvjereni smo da će radovi biti izvedeni kvalitetno i u skladu s planom – poručio je Marković.

Ugovor u ime investitora potpisao je Amir Ramić, direktor JU za sport, odmor i rekreaciju. On je pojasnio da prva faza, čija je vrijednost 4,7 miliona KM, obuhvata građevinske radove i trebala bi biti završena u roku od godinu dana.

– U drugoj fazi slijedi završno opremanje i zanatski radovi, nakon čega će Bihać konačno dobiti funkcionalan bazen – naglasio je Ramić.

Gradonačelnik Elvedin Sedić podsjetio je da su dva prethodna pokušaja javne nabavke bila neuspješna, ali da sada postoje sve pretpostavke za realizaciju.

Osigurana sredstva

– Nakon dugog čekanja, uvjeren sam da ćemo ovaj projekt privesti kraju. Sredstva su osigurana zahvaljujući Federalnom ministarstvu kulture i sporta, Vladi USK i Gradskom vijeću Bihaća koje je podržalo gradski budžet – izjavio je Sedić.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na oko osam miliona KM, čime bazen postaje jedna od najznačajnijih sportskih i infrastrukturnih investicija u Bihaću posljednjih godina.