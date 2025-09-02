Goran Selak predložen za ministra pravde RS

Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak predložen je za ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

Selak iza sebe ima političko i profesionalno iskustvo. Više od 20 godina proveo je u sistemu Ministarstva pravde Republike Srpske, a pet godine bio je direktor Kazneno-popravnog zavoda u Banjaluci.

U političkoj karijeri obavljao je funkciju narodnog poslanika u prethodnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok je dva puta biran za odbornika u Skupštini grada Banjaluka.

Podsjetimo da je bio imenovan za ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, kada ga je imenovala predsjedavajuća Vijeća ministara iz reda srpskog naroda.