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PREDSJEDNIK SPS

Goran Selak predložen za ministra pravde RS

Više od 20 godina proveo je u sistemu Ministarstva pravde

Goran Selak. Srna

E. T.

2.9.2025

Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak predložen je za ministra pravde u Vladi Republike Srpske.

Selak iza sebe ima političko i profesionalno iskustvo. Više od 20 godina proveo je u sistemu Ministarstva pravde Republike Srpske, a pet godine bio je direktor Kazneno-popravnog zavoda u Banjaluci. 

U političkoj karijeri obavljao je funkciju narodnog poslanika u prethodnom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske, dok je dva puta biran za odbornika u Skupštini grada Banjaluka.

Podsjetimo da je bio imenovan za ministra sigurnosti u Vijeću ministara BiH, kada ga je imenovala predsjedavajuća Vijeća ministara iz reda srpskog naroda.

# MINISTAR PRAVDE BIH
# GORAN SELAK
# SPS
# REPUBLIKA SRPSKA
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