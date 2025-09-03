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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Ubicama 90 godina robije

Goran i Leđiba su Nerminu izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

3.9.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Ubicama 90 godina.

Goran i Leđiba su Nerminu izgladnjivali, šišali, čupali joj kosu, vezali ruke. Seksualno su je zlostavljali i nanijeli više od 100 povreda.

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Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/.

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# KULA HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA
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