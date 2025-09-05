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EJOI 2025

Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

BiH ima generacije mladih ljudi koji mogu rame uz rame sa svojim vršnjacima iz cijele Evrope, rekla je ministrica

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastavili su nizati uspjehe. Press služba

FENA

5.9.2025

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastavili su nizati uspjehe na međunarodnoj sceni znanja što potvrđuje bronzana medalja Amira Karamovića koju je osvojio u konkurenciji najboljih mladih programera iz 27 evropskih država.

Na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike (EJOI 2025), održanoj u bugarskom gradu Shumenu, BiH je predstavljala ekipa talentovanih učenika, Amir Karamović (JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo), Tarik Odžak (JU OŠ "Grbavica I" Sarajevo), Marko Zarić (OŠ "Sveti Sava" Gacko) i Aleksej Popović (OŠ "Sveti Sava" Zvornik).

Medalja Amira Karamovića pokazuje da BiH ima informatičare sposobne da pariraju vršnjacima iz najrazvijenijih zemalja, a iza ovog uspjeha stoji i predani rad njegove nastavnice informatike Azre Kreho.

Njihov uspjeh, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (KS) Naida Hota-Muminović, pokazuje snagu znanja i upornosti, ali i rezultate kontinuiranih ulaganja u obrazovanje.

- BiH ima generacije mladih ljudi koji mogu rame uz rame sa svojim vršnjacima iz cijele Evrope. Njihov uspjeh je naš zajednički ponos i potvrda da ulaganja u obrazovanje donose rezultate. Nastavljamo podržavati izvrsnost jer je to najbolja investicija u budućnost - poručila je ministrica.

Samo takmičenje, organizirano po uzoru na Međunarodnu olimpijadu iz informatike, zahtijevalo je da učenici u dva dana, u ograničenom vremenu, riješe složene algoritamske zadatke što je bio pravi test znanja, koncentracije i snalažljivosti.

Ostvareni uspjeh mladih informatičara rezultat je izuzetne posvećenosti učenika, ali i sistema koji prepoznaje i podržava izvrsnost.

Kompletne pripreme, selekciju učenika i organizaciju putovanja realiziralo je udruženje Informatičke olimpijade u BiH.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS finansijski je podržalo odlazak učenika iz Kantona Sarajevo na olimpijadu.

Iz Ministarstva ističu da zajedno sa Vladom KS kontinuirano ulažu u obrazovanje gradeći sistem u kojem se znanje i izvrsnost prepoznaju i nagrađuju, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.

# INFORMATIKA
# BRONZANA MEDALJA
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