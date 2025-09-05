Bronzana medalja za BiH na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike

Mladi informatičari iz Bosne i Hercegovine nastavili su nizati uspjehe na međunarodnoj sceni znanja što potvrđuje bronzana medalja Amira Karamovića koju je osvojio u konkurenciji najboljih mladih programera iz 27 evropskih država.

Na Evropskoj juniorskoj olimpijadi iz informatike (EJOI 2025), održanoj u bugarskom gradu Shumenu, BiH je predstavljala ekipa talentovanih učenika, Amir Karamović (JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo), Tarik Odžak (JU OŠ "Grbavica I" Sarajevo), Marko Zarić (OŠ "Sveti Sava" Gacko) i Aleksej Popović (OŠ "Sveti Sava" Zvornik).

Medalja Amira Karamovića pokazuje da BiH ima informatičare sposobne da pariraju vršnjacima iz najrazvijenijih zemalja, a iza ovog uspjeha stoji i predani rad njegove nastavnice informatike Azre Kreho.

Njihov uspjeh, istakla je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo (KS) Naida Hota-Muminović, pokazuje snagu znanja i upornosti, ali i rezultate kontinuiranih ulaganja u obrazovanje.

- BiH ima generacije mladih ljudi koji mogu rame uz rame sa svojim vršnjacima iz cijele Evrope. Njihov uspjeh je naš zajednički ponos i potvrda da ulaganja u obrazovanje donose rezultate. Nastavljamo podržavati izvrsnost jer je to najbolja investicija u budućnost - poručila je ministrica.

Samo takmičenje, organizirano po uzoru na Međunarodnu olimpijadu iz informatike, zahtijevalo je da učenici u dva dana, u ograničenom vremenu, riješe složene algoritamske zadatke što je bio pravi test znanja, koncentracije i snalažljivosti.

Ostvareni uspjeh mladih informatičara rezultat je izuzetne posvećenosti učenika, ali i sistema koji prepoznaje i podržava izvrsnost.

Kompletne pripreme, selekciju učenika i organizaciju putovanja realiziralo je udruženje Informatičke olimpijade u BiH.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS finansijski je podržalo odlazak učenika iz Kantona Sarajevo na olimpijadu.

Iz Ministarstva ističu da zajedno sa Vladom KS kontinuirano ulažu u obrazovanje gradeći sistem u kojem se znanje i izvrsnost prepoznaju i nagrađuju, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.