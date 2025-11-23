Kriptovalute više nemaju zaštitu od rizika

Dok globalna tržišta potresaju obnovljene američke carine, uporni strahovi od inflacije i slabe nade za veće smanjenje kamatnih stopa, nestabilnost koja potresa tradicionalne finansije sada pogađa i svijet kriptovaluta, povlačeći Bitcoin ispod početnog nivoa za ovu godinu.

Tržišni rizik

Stručnjaci kažu da nagli preokret odražava širu promjenu. Kriptovalute se više ne ponašaju kao alternativno sigurno utočište, već se sve više kreću u skladu s makroekonomskom neizvjesnošću.

- Bitcoin i druge kriptovalute više nisu zaštita od tržišnog rizika i sada više prate ostatak tržišta - rekao je Bil Maurer (Bill), direktor Instituta za novac, tehnologiju i finansijsku inkluziju na Univerzitetu Kalifornija.

Prema njegovim riječima, to je sve zbog veće neizvjesnosti na tržištima, zbog haosa koji su izazvali trgovinski ratovi, inflacija, geopolitički strahovi itd.

Kempbel Harvi (Campbell Harvey), profesor finansija na Poslovnoj školi Fuqua Univerziteta Duke, ponovio je istu tvrdnju.

- U situaciji izbjegavanja rizika, ljudi se odriču svoje rizične imovine poput dionica i bitcoina. To se danas dešava - rekao je on, prenosi AA.

Odliv investitora

Ali on tvrdi da je u toku još jedna promjena. Ljudi shvataju da kripto prostor nudi više od samog Bitcoina.

Sedmični izvještaj firme za analitiku blockchaina Glassnode navodi da Bitcoin sada ulazi u period konsolidacije, primjećujući uslove preprodaje i usporavanje odliva investitora.

Pad Bitcoina

Tržište kriptovaluta je stalno raslo nakon što je američki predsjednik Donald Tramp (Trump) započeo svoj drugi mandat u januaru, obećavajući da će SAD učiniti kripto rajem. Ali taj optimizam je izblijedio kako su se trgovinske tenzije pojačavale.

Bitcoin, koji je godinu započeo s vrijednošću od 93.540 dolara, pao je oko 2,2 posto.