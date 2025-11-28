Firma općinskog načelnika otišla u stečaj

Firma "Ljubivit-Jato" iz Ljubinja, čiji je suvlasnik i direktor načelnik ove općine Stevo Drapić, otišla je u stečaj.

Rješenje o stečaju je prekjuče donio Okružni privredni sud u Trebinju, a po osnovu potraživanja od 158.567 KM koje prema ovoj firmi ima preduzeće "Alivitpharm" takođe iz Ljubinja, a u vlasništvu biznismena Milana Pešuta, piše Capital.

Sud je pozvao povjerioce da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja, a dužnike da ih izmire u što kraćem periodu.

U rješenju se navodi da je prijedlog za otvaranje stečaja podnesen krajem septembra, a na osnovu pravosnažne presude iz oktobra prošle godine.

- Presuda se nije mogla izvršiti jer je izvršni postupak obustavljen pošto nije bilo zainteresovanih lica za kupovinu dužnikove imovine - navodi se u rješenju suda.

U njemu se dodaje da je predlagač priložio validnu dokumentaciju uz uplatu predujma i sudske takse zbog čega je stečaj direktno otvoren.

Drapić u izjavi za Capital pojašnjava da se preduzeće bavilo prodajom rasplodnih jaja jednodnevnih pilića, ali da je vremenom izgubilo tržište i da je sa proizvodnjom prestalo prije tri godine.

- Došlo je do ukrupnjavanja tržišta, u BiH su ostale samo četiri klaonice i ko sa njima nije radio u lancu nije imao dovoljno prostora na tržištu. Bilo je pregovora o prodaji, ali nije dogovorena odgovarajuća cijena - kaže Drapić.