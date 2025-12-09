Finski data-centri zagrijavaju čitave gradove otpadnom toplotom servera

Finska uvodi rješenja koja bi mogla promijeniti način na koji evropski gradovi koriste energiju. Podzemni data-centri u nekoliko finskih gradova sada više ne rasipaju otpadnu toplotu servera u atmosferu, već je preusmjeravaju u sisteme daljinskog grijanja, čime zagrijavaju hiljade domova i javnih objekata.

Toplota koja nastaje tokom hlađenja servera, umjesto da bude izgubljen nusproizvod digitalne infrastrukture, postaje vrijedan energetski resurs. Zahvaljujući tome, gradovi smanjuju potrošnju fosilnih goriva i približavaju se modelu karbonske neutralnosti.

Kako je na LinkedInu objavio Veselin Jevrosimović – osnivač i predsjednik Comtrade grupe: "Ono što je nekada bio nusproizvod digitalne infrastrukture, sada postaje vrijedan resurs. Toplota nastala u serverima može zagrijavati čitave gradske blokove, smanjujući emisije i potrebu za fosilnim gorivima."

U nastavku teksta Jevrosimović naglašava da finski model pokazuju kako tehnologija ne mora samo trošiti energiju – može je vraćati zajednici.

Sistem funkcioniše tako što se toplota servera prikuplja, filtrira i putem mreže daljinskog grijanja šalje u gradske distributivne sisteme. Na taj način čitavi kvartovi dobijaju stabilan i održiv izvor toplote, naročito tokom dugih i hladnih zima.

Koristi su višestruke: smanjuju se emisije štetnih gasova, gradovi dobijaju dodatni izvor energije, a data-centri postaju integralni dio moderne borbe protiv klimatskih promjena.

Finski model sve češće se spominje i kao primjer koji bi mogle pratiti druge evropske države i kompanije, posebno one koje žele smanjiti ekološki otisak i bolje iskoristiti resurse koji već postoje.