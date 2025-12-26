Cijene mesa bez kočnica

Meso u mesnicama, trgovinama i na pijacama nikada nije bilo skuplje. Tako kilogram junetine bez kosti sada košta 25 KM, a lani je ta cijena iznosila oko 20 KM, dok se prije dvije godine to meso moglo pronaći po cijeni od 14 KM.

Mljeveno meso se prije godinu moglo kupiti i za 9 KM po kilogramu, a sada je i više od 20 KM.

Ni blizu potreba

Pileći file po kilogramu je prije pola godine koštao 12 KM, a trenutna cijena tog mesa je 15 KM. Posebno skupa je janjetina, koja se može rijetko i pronaći i čija se cijena kreće od 25 do 30 KM po kilogramu.

Također, sve je skuplje suho ili dimljeno meso, čija se cijena kreće i do 50 KM po kilogramu, pa i više u zavisnosti od vrste mesa i trupa mesa od kojeg se spravljaju ti proizvodi.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut kaže kako su cijene mesa takve zbog niza faktora. Prije svega, naglašava, naša proizvodnja je uništena.