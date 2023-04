Poskupljenjima hrane nema kraja: Cijene mesa bit će više i za 30 posto!

Poskupljenjima hrane nema kraja. Tako građane BiH očekuje novo poskupljenje mesa, čije bi cijene, prema trenutnim procjenama, mogle skočiti i za 30 posto!



U korist poskupljenju, s jedne strane, ide činjenica da je proizvodnja mesa u Evropi prošle godine bila u padu, a procjene su da će ove godine uslijediti dodatni pad.

Bez reakcije

Usto, ograničavanje proizvodnje mesa u zemljama Evropske unije, gašenje domaće proizvodnje zbog niskih otkupnih cijena, izostanak odgovarajuće podrške su razlozi koji idu u prilog podizanju cijena.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mlijeka i mesa Srednjobosanskog kantona Amir Bulut kaže da će neminovno doći do povećanja cijena mesa. Tvrdi da na to upozorava konstantno sve nadležne, od kantona do FBiH, ali nikakvih reakcija nije bilo.