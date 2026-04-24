BiH sve bliže sivoj listi MONEYVAL-a

Bosna i Hercegovina sigurnim korakom korača ka zloglasnoj sivoj listi MONEYVAL-a. Propao je još jedan pokušaj da Vijeće ministara BiH usvoji dopune Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, te Nacrt zakona o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečenom imovinom. Ministri iz Dodikovog SNSD-a, Staša Košarac i Srđan Amidžić, zaprijetili su blokadom sjednice ako ministar pravde BiH Davor Bunoza (HDZ) ne povuče ove teme s dnevnog reda, što je Bunoza i učinio. Ovi zakoni su ključni uslov da BiH izbjegne sivu listu, koja bi značajno otežala život privredi i građanima.

Davor Bunoza . Avaz Davor Bunoza . Avaz

- Ja ne mogu reći jesmo li blizu sivoj listi, jer smo dosta preporuka ispunili, ali određene preporuke nismo. Vjerujem da bi usvajanje ova dva zakona, koje je Ministarstvo pravde BiH pripremilo, znatno poboljšalo položaj BiH u pogledu ispunjavanja obaveza prema MONEYVAL-u. Zakon o oduzimanju i upravljanju nezakonito stečenom imovinom bi uz to bio i snažan alat u borbi protiv kriminala – kazao je za “Dnevni avaz” ministar Bunoza. Riječ eksperata Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da za posljedice treba pitati prvenstveno Milorada Dodika i SNSD, koji je tražio da se povuku dva ključna zakona.

Cenić: SNSD ugrožava integracije . Avaz Cenić: SNSD ugrožava integracije . Avaz

- Ako završimo na toj listi, neka objasni privrednicima, koji su već u teškoj situaciji, zašto im je život dodatno zakomplikovan i kod uvoza i izvoza. Jer, biti na toj listi znači da strane banke uvode strožije kontrole, transferi novca traju duže, skuplji su i ponekad se odbijaju. Za građane i firme to znači više papirologije i nerviranja. Strane investicije padaju, jer investitori izbjegavaju zemlje s reputacionim rizikom. Imat ćemo manje novih projekata, sporiji ekonomski rast, kreditiranje će biti skuplje, jer međunarodne finansijske institucije i banke dižu kamate i traže dodatne garancije – ističe Cenić. Dodaje da će BiH biti percipirana kao država slaba i institucionalno nepouzdana u borbi protiv kriminala, da će sve utjecati i na pregovore o evropskim integracijama, te da strane banke mogu i zatvoriti račune domaćim bankama i smanjiti poslovanje s našom zemljom. Znat ćemo u junu BiH je trebala do februara ispuniti gotovo 70 preporuka Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL). Tada je istekao rok za njihovu implementaciju, koju nadzire MONEYVAL. Za juni je zakazana plenarna sjednica, na kojoj se očekuje zvanična odluka o tome hoće li BiH na sivu listu ili ne. Na teške posljedice koje bi nam to donijelo je „Avaz“ već upozoravao.

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