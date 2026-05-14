Kriptoindustrija na pragu najveće regulatorne pobjede u SAD

Američki Senat ove sedmice ulazi u jednu od najvažnijih rasprava za budućnost tržišta digitalne imovine, dok se u Vašingtonu sve ozbiljnije pokušava definirati regulatorni okvir koji bi mogao promijeniti način funkcioniranja kriptoindustrije u SAD.

Senatski Odbor za bankarstvo razmatra tzv. „Clarity Act”, zakon koji bi po prvi put jasnije odredio ko nadzire pojedine dijelove tržišta kriptovaluta, stablecoina i digitalnih tokena. Za industriju koja je godinama djelovala u regulatornoj sivoj zoni, riječ je o historijskom trenutku.

Glavno pitanje se odnosi na podjelu ovlasti između američke Komisije za vrijednosne papire i berzu (SEC) i Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC). Upravo je nejasna nadležnost između tih institucija posljednjih godina bila jedan od glavnih razloga brojnih sudskih sporova, regulatornih istraga i nesigurnosti među investitorima i tehnološkim kompanijama.

Kripto sektor već dugo tvrdi da SAD riskira gubitak tehnološkog vodstva jer kompanije i projekti zbog regulatorne neizvjesnosti sve češće sele poslovanje u jurisdikcije s jasnijim pravilima, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Singapura pa čak i dijelova Evrope.

No prijedlog zakona ne dolazi bez kontroverzi. Velike američke banke intenzivno lobiraju protiv pojedinih dijelova ovog zakonskog prijedloga, posebno onih koji se odnose na stablecoine. Finansijski sektor strahuje da bi digitalni tokeni vezani uz dolar mogli postati ozbiljna konkurencija klasičnim bankovnim depozitima i dodatno ubrzati transformaciju finansijskog sistema.

Istovremeno, dio senatora iz Demokratske stranke upozorava da zakon još uvijek ostavlja previše prostora za zloupotrebe, posebno u području sprječavanja pranja novca, zaštite malih ulagača i potencijalnih sukoba interesa povezanih s političarima i ulaganjima u digitalnu imovinu.

Rasprava dolazi u trenutku kada se odnos službenog Vašingtona prema kriptovalutama vidljivo mijenja. Nakon nekoliko godina obilježenih kolapsima poput FTX-a, agresivnim regulatornim pristupom i skepticizmom dijela političke elite, tržište digitalne imovine ponovno dobiva institucionalnu podršku.

Bitcoin je posljednjih mjeseci ponovno blizu rekordnih nivoa, a interes Wall Streeta za digitalnu imovinu dodatno je ojačan uspjehom spot bitcoin ETF-ova i rastućim interesom velikih fondova i institucionalnih investitora.

U pozadini svega nalazi se i snažan politički faktor. Kriptoindustrija postala je jedna od najagresivnijih lobističkih sila u Vašingtonu, s rekordnim izdvajanjima za političke kampanje i utjecaj na zakonodavce uoči izbora 2026. godine.