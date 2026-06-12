Cijene nafte pale na dvomjesečni minimum

Cijena sirove nafte na svjetskim tržištima pala je na najniži nivo u gotovo dva mjeseca, pri čemu se Brent sirova nafta spustila na 88,17 američkih dolara po barelu.

Pad dolazi u trenutku kada tržišta sve više računaju na mogućnost smirivanja tenzija na Bliskom istoku i postepenog normaliziranja pomorskog prometa. Dodatni pritisak na cijene donose i očekivanja o mogućim dogovorima između velikih aktera u regiji.

Posljednji put Brent je bio na sličnoj razini sredinom aprila, kada su geopolitičke napetosti također bile u fokusu investitora. Iako je trenutni pad značajan, cijene nafte i dalje ostaju iznad nivoa zabilježenih prije izbijanja posljednjih kriza.

Stručnjaci navode da će dalji smjer kretanja cijena zavisiti od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i globalne potražnje za energentima u narednom periodu.