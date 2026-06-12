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GLOBALNA EKONOMIJA

Cijene nafte pale na dvomjesečni minimum

Brent sirova nafta spustila se na 88 dolara po barelu uz očekivanja smirivanja geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku

Nafta pojeftinila usljed smirivanja tenzija. Platforma X

I. Š.

prije 1 sat 14 minuta

Cijena sirove nafte na svjetskim tržištima pala je na najniži nivo u gotovo dva mjeseca, pri čemu se Brent sirova nafta spustila na 88,17 američkih dolara po barelu.

Pad dolazi u trenutku kada tržišta sve više računaju na mogućnost smirivanja tenzija na Bliskom istoku i postepenog normaliziranja pomorskog prometa. Dodatni pritisak na cijene donose i očekivanja o mogućim dogovorima između velikih aktera u regiji.

Posljednji put Brent je bio na sličnoj razini sredinom aprila, kada su geopolitičke napetosti također bile u fokusu investitora. Iako je trenutni pad značajan, cijene nafte i dalje ostaju iznad nivoa zabilježenih prije izbijanja posljednjih kriza.

Stručnjaci navode da će dalji smjer kretanja cijena zavisiti od razvoja situacije na Bliskom istoku, ali i globalne potražnje za energentima u narednom periodu.

# EKONOMIJA
# NAFTA
# CIJENE
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