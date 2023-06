Aviokompanije očekuju rast profita tokom ljeta

Međunarodna asocijacija za zračni transport saopćila je kako brojne aviokompanije očekuju kako će ostvariti duplo veću dobit tokom ljetnjeg perioda 2023. godine.

Naglašavaju kako će vjerovatno ostvariti suficit od 9,8 milijardi dolara.

Ostvareni suficit

U svojoj prethodnoj prognozi, Međunarodna asocijacija pretpostavila je kako će kompanije ostvariti suficit od 4,7 milijardi dolara.

- Godine pandemije su iza nas i granice su otvorene i sve je postalo normalno. Mnogi ljudi ne samo da moraju putovati, već to i žele. Radit će to cijele godine. Visoka inflacija do sada nije omela potražnju - naveli su.

Daleko od profita

Ipak, aviokompanije će vjerovatno ostati daleko od svog profita iz godine prije pandemije, a razlog za to su prije svega visoke cijene goriva.

- Industrija je tada ostvarila profit od 26,4 milijarde dolara. Osim visokih cijena benzina, probleme kompanija stvaraju i isporuke kod proizvođača aviona. Ovome se dodaju i rastuće aerodromske takse. To se naročito odnosi na aerodrom u Amsterdamu te onaj u Južnoj Africi. Osim toga, profitabilnost je i dalje niska. Kompanije zarađuju samo 2,25 dolara po putniku. To je manje od šoljice kafe ili karte za metro - rekao je predstavnik Međunarodne asocijacije za zračni transport.