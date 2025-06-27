Mostar dobio svoj parfem

Na prigodnoj svečanosti, u sjeni Starog mosta, večeras je predstavljen "Stone Embrace", parfem inspiriran tim simbolom Mostara.

Na predstavljanju je istaknuto kako su po prvi put jedan evropski grad i njegova baština simbolično predstavljeni kroz parfem u koji je utkana suština Mostara.

Inspiracija

Po riječima Madžide Drljević, idejnog tvorca kreiranja parfema inspiriranog Starim mostom, u njegovom mirisu može se osjetiti proljetni povjetarac s Neretve, svježina vode, malo citrusa, zagrijan hercegovački kamen i mineralna nota oplemenjena smokvinim listom i ružom, uz ambru i kap maslinovog drveta.

- Sve je krenula kada sam pomirisala parfem parfem "Scent of Jerusalem" i pomislila zašto i Mostar ne bi imao svoj parfem. Oba ova grada čuvaju mostove, jedan prema nebu, drugi preko rijeke, i oba su svjetionici susreta kultura. Tako je nastao ovaj jedinstven most mirisa, most između Mostara i Jeruzalema, između istoka i zapada, između sjećanja i nade - kazala je Drljević.

Dodala je kako večeras svjedočimo povijesnom trenutku kada po prvi put jedna svjetska kulturno-povijesne ikona pod zaštitom UNESCO-a biva namirisana, oplemenjena autentičnim parfemom koji joj je posvećen.

- Stari most nikada nije bio samo građevina. U njemu je šapat naših predaka, smjeh djece, odraz mjesečine u Neretvi i puls svakog Mostarca, osobito onih u dijaspori kojima ova kamena elegija nedostaje. Zato smo osmislili nešto što mogu ponijeti sa sobom. Ne fotografiju, ne suvenir, već dašak koji otvara srce brže od riječi – poručila je.

Podrška projektu

Zlatni sponzor i partner na ovom projektu Louaai Tomalieh, kreator luksuznog brenda Tomavicci, istaknuo je kako je parfem "Stone Embrace" duboko inspiriran zadivljujućim Starim mostom.

- Dok crpimo inspiraciju iz Starog mosta, u naš miris smo utkali elemente koji odražavaju njegovu veličanstvenu gracioznost i bogatu povijest koja ga okružuje. Gornje note prizivaju svjež, okrepljujući zrak koji obavija most, dok glavne note dočaravaju toplinu sunčevim zracima obasjanog kamena i živahni duh rijeke ispod. Na kraju, bazne note utjelovljuju snagu i postojanost samog mosta – podsjetnik na našu povezanost s prirodom, poviješću i jedni s drugima - kazao je Tomalieh.

Po njegovim riječima, svaka kap ovog mirisa je pozivnica da se prigrli ljepota, njeguju veze i slavi životno putovanje.

Kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac poručio je kako će Vlada i Turistička zajednica HNŽ-a podržavati ove i slične projekte.

- Ovo je samo mali korak koji smo napravili ovoga ljeta u cilju promocije našeg Mostara i Starog mosta. Do sada smo imali priliku u svijet nositi slike i suvenire, a od danas možemo po svim dijelovima planeta širiti miris Mostara - kazao je Balavac.