Azerbejdžan smanjio izvoz plina

Izvoz plina iz Azerbejdžana pao je u razdoblju od januara do juna za 4,7 posto, prateći u stopu smanjene isporuke u Evropu, pokazali su preliminarni podaci ministarstva energetike.

U prvoj polovini godine Azerbejdžan je izvezao ukupno 12,1 milijardu kubnih metara plina, citira ruska novinska agencija Interfax podatke azerbejdžanskog ministarstva.

Plin iz polja Šah Deniz II

Otprilike pola pošiljki otpremljeno je u Evropu, ukupno 6,1 milijardi kubnih metara. Slijedi Turska s otpremljenih 4,9 milijardi kubnih metara plina i udjelom u isporukama od 41 posto.Više od polovine izvoza plina u Tursku otpremljeno je Transanadolskim plinovodom (TANAP), napominje Interfax.

Na trećem je mjestu odredišta azerbajdžanskog plina Gruzija s otpremljenom 1,1 milijardom kubika i udjelom u isporukama od devet posto.

Isporuke plina u Evropu smanjene su u prvoj polovini ove godine za 4,7 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Izvoz u Tursku pao je za dva posto, a u Gruziju za 15,4 posto.

Azerbajdžan je počeo izvoziti plin u Evropu 31. decembra 2022., napominje Interfax.

Prirodni plin iz polja Šah Deniz II u azerbejdžanskom dijelu Kaspijskog mora doprema se u Evropu Transjadranskim plinovodom (TAP), završnim dijelom Južnog plinskog koridora.

Postupno udvostručenje

TAP se nadovezuje na TANAP na grčko-turskoj granici, prolazi kroz sjevernu Grčku i Albaniju, spušta se u Jadransko more i izlazi na kopno na jugu Italije. Otvoren je krajem 2020. godine.

Početni kapacitet plinovoda TAP iznosio je 10 milijardi kubnih metara godišnje, a planira se postupno udvostručenje kapaciteta do 2030.

Azerbejdžan plin u Tursku izvozi TANAP-om i Južnokavkaskim plinovodom (SCP). Pošiljke u Gruziju stižu SCP-om i plinovodom Gazimagomed-Gazakh.

Baku planira uskoro započeti s isporukama plina u Siriju, prema memorandumu potpisanom 12. jula ove godine, podsjeća Interfax.