Tramp kazao da mirovni napori Armenije i Azerbejdžana idu ka uspješnom završetku

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u ponedjeljak da se čini da napori za postizanje mirovnog sporazuma između Armenije i Azerbejdžana kreću prema "uspješnom završetku".

"Čini se da imamo Armeniju i Azerbejdžan upravo. Izgleda da će doći do zaključenja - uspješnog zaključenja", rekao je Tramp na sastanku s generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom (Rutte) u Ovalnom uredu.

Azerbejdžanski predsjednik Ilham Aliyev i armenski premijer Nikol Pashinyan održali su prošle sedmice sastanak u UAE, gdje su se dvije strane složile da nastave bilateralne angažmane.

Odnosi između dvije bivše sovjetske republike napeti su od 1991. godine, kada je armenska vojska okupirala Karabah - teritoriju međunarodno priznatu kao dio Azerbejdžana - i sedam susjednih regija.

Većinu teritorije oslobodio je Azerbejdžan tokom 44-dnevnog rata u jesen 2020. godine, koji je završen nakon mirovnog sporazuma postignutog uz posredovanje Rusije koji je otvorio vrata pregovorima o normalizaciji i demarkaciji.

U septembru 2023. godine, Azerbejdžan je uspostavio puni suverenitet u Karabahu nakon što su se separatističke snage u regiji predale.

Dana 13. marta, Baku i Erevan su izjavili da su postigli konsenzus o svih 17 članova mirovnog sporazuma, iako sporazum još nije potpisan.