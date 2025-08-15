Preminuo istaknuti goraždanski privrednik Hasan Tafro

U Goraždu je u 73. godini preminuo istaknuti dugogodišnji privrednik Hasan Tafro.

Rođen je 18.12. 1952. godine u Goraždu. Osnovnu i Srednju mašinsku tehničku školu završio je u rodnom gradu. Diplomirao je i magistrirao na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i kao stipendista odmah po završetku studija počeo raditi u tadašnjoj Pobjedi. Nekoliko mjeseci prije rata postao je generalni direktor UNIS Pobjede.

Aktivno je učestovovao u odbrani BiH, za što je odlikovan priznanjem Srebrni štit. Za sveukupan privredni i društveno-politički angažman dobitnik je i drugih priznanja i plaketa.

Doprinos unapređenju proizvodnje u namjenskoj industriji davao je donedavno i kao izvršni direktor u kompaniji namjenske industrije Ginex u Goraždu. Bio je i vakif IZ u BiH.

Dženaza Hasanu Tafri i ukop biće obavljeni sutra u 18.00 sati na gradskom mezarju Kolijevke.