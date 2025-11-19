Pucnjava u Kalesiji desila se nakon pokušaja pljačke, počinioci pobjegli

U Kalesiji se rano jutros desila pucnjava kada je došlo do pokušaja pljačke lokalne zlatare, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
Na lice mjesta upućeni su brojni pripadnici policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podrške te policijski službenici Granične policije.
Počinioci su pobjegli s lica mjesta.
- Danas 19.11.2025.godine, oko 07,35 sati Operativnom centru Uprave policije MUP TK-a, prijavljeno je da je u centru Kalesije nad objektom jedne zlatare u toku razbojništvo i da je došlo do upotrebe vatrenog oružja. Na mjesto događaja upućene su sve raspoložive patrole PS Kalesija, OKP PU Kalesija, timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku, te su na terenu ( na širem području) patrole policije PS Sapna, PS Živinice i policijski službenici PS Zvornik, obzirom da su se počinioci udaljili sa mjesta događaja. U aktivnosti su uključene i policijski službenici Granične policije BiH - kazali su iz MUP-a TK.