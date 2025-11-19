Pucnjava u Kalesiji desila se nakon pokušaja pljačke, počinioci pobjegli

U Kalesiji se rano jutros desila pucnjava kada je došlo do pokušaja pljačke lokalne zlatare, potvrđeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Na lice mjesta upućeni su brojni pripadnici policije kao i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podrške te policijski službenici Granične policije.

Počinioci su pobjegli s lica mjesta.