Građani, oprez: Lažne novčanice u opticaju

Prije desetak dana Policija Brčko distrikta BiH upozorila je javnost da pojedini maloljetnici plaćaju lažnim, odnosno, filmskim parama usluge u ugostiteljskim objektima i trgovinskim radnjama, a sada je slično upozorenje upućeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Lažne novčanice u apoenima od 5, 10 i 20 eura su se pojavile na području Unsko-sanskog kantona, uključujući i grad Bihać.

Lažne novčanice se na prvi pogled mogu činiti vjerodostojnim, ali se na njima jasno može uočiti ispisan tekst “Copy”, što ukazuje da se radi o krivotvorinama.

MUP USK poziva građane i privredne subjekte na pojačan oprez, posebno prilikom primanja gotovine u trgovinama, ugostiteljskim objektima, pijacama i drugim mjestima gdje se vrše gotovinske transakcije.

Kako prepoznati lažne novčanice?

- Prisutnost natpisa “Copy” ili sličnih oznaka

- Nedostatak zaštitnih elemenata (hologram, vodeni žig, reljefni otisak)

- Neobična boja ili tekstura papira

- Zamućeni ili neprecizni detalji na otisku

- Preporuke građanima

- Obratite pažnju na novčanice koje primate

- U slučaju sumnje, ne prihvatajte novčanicu

- Odmah kontaktirajte najbližu policijsku stanicu i prijavite slučaj

- Ne pokušavajte dalje pustiti sumnjivu novčanicu u opticaj – to može predstavljati krivično djelo

Policija će nastaviti provoditi nadzorne mjere i provjere na terenu s ciljem identifikacije i procesuiranja odgovornih, saopćeno je iz MUP-a USK.