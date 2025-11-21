Građani, oprez: Lažne novčanice u opticaju

Prije desetak dana Policija Brčko distrikta BiH upozorila je javnost da pojedini maloljetnici plaćaju lažnim, odnosno, filmskim parama usluge u ugostiteljskim objektima i trgovinskim radnjama, a sada je slično upozorenje upućeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Lažne novčanice u apoenima od 5, 10 i 20 eura su se pojavile na području Unsko-sanskog kantona, uključujući i grad Bihać.
Lažne novčanice se na prvi pogled mogu činiti vjerodostojnim, ali se na njima jasno može uočiti ispisan tekst “Copy”, što ukazuje da se radi o krivotvorinama.
MUP USK poziva građane i privredne subjekte na pojačan oprez, posebno prilikom primanja gotovine u trgovinama, ugostiteljskim objektima, pijacama i drugim mjestima gdje se vrše gotovinske transakcije.
Kako prepoznati lažne novčanice?
- Prisutnost natpisa “Copy” ili sličnih oznaka
- Nedostatak zaštitnih elemenata (hologram, vodeni žig, reljefni otisak)
- Neobična boja ili tekstura papira
- Zamućeni ili neprecizni detalji na otisku
- Preporuke građanima
- Obratite pažnju na novčanice koje primate
- U slučaju sumnje, ne prihvatajte novčanicu
- Odmah kontaktirajte najbližu policijsku stanicu i prijavite slučaj
- Ne pokušavajte dalje pustiti sumnjivu novčanicu u opticaj – to može predstavljati krivično djelo
Policija će nastaviti provoditi nadzorne mjere i provjere na terenu s ciljem identifikacije i procesuiranja odgovornih, saopćeno je iz MUP-a USK.