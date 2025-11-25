Određen jednomjesečni pritvor za Miftara Ametija

Općinski sud u Sarajevu, po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, odredio je jednomjesečni pritvor za osumnjičenog Miftara Ametija zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti.

Ameti se sumnjiči da je, prije dvije noći na Bjelašnici, iz pištolja ispalio najmanje pet hitaca u automobil u kojem su bile dvije osobe.