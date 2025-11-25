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PUCNJAVA NA BJELAŠNICI

Određen jednomjesečni pritvor za Miftara Ametija

Općinski sud u Sarajevu, po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, odredio je jednomjesečni pritvor za osumnjičenog

Miftar Ameti. Facebook/Avaz

M. Až.

25.11.2025

Općinski sud u Sarajevu, po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, odredio je jednomjesečni pritvor za osumnjičenog Miftara Ametija zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja opće opasnosti.

Ameti se sumnjiči da je, prije dvije noći na Bjelašnici, iz pištolja ispalio najmanje pet hitaca u automobil u kojem su bile dvije osobe.

Policijski službenici uhapsili su Miftara Ametija nakon incidenta, kada je pucao u vozilo Elmedina Fidanija.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica muškaraca su od ranije u sukobu. Porodica Ameti je vlasnik ugostiteljskog objekta na Dobrinji i nekoliko pekara, dok je jedna buregdžinica u vlasništvu porodice Fidani.

# PUCNJAVA
# BJELAŠNICA
# OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
# MIFTAR AMETI
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