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U RESTORANU

U pucnjavi u Beogradu ranjen jedan od vođa navijača Partizana

N.K. je navodno sjedio za stolom sa prijateljem kad je napadač ušao u lokal i otvorio vatru

Pucnjava u Beogradu. 192.rs

S. S.

6.12.2025

Tridesetogodišnji muškarac N.K. prebačen je sa teškim povredama u Urgentni centar nakon što je upucan u restoranu "Durmitor" na Novom Beogradu, nezvanično saznaje Telegraf.

Kako navode, N.K. je jedan od vođa navijača Partizana, a pogođen je u noge i stomak.

N.K. je navodno sjedio za stolom sa prijateljem kad je napadač ušao u lokal i otvorio vatru. Napadač je prema nezvaničnim informacijama ispalio dva šaržera nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. 

Ranjeni muškarac je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar dok je policija pokrenula akciјu Vihor 3 i intenzivno traga za napadačem.

# PUCNJAVA
# BEOGRAD
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