Pucnjava u Beogradu: Muškarac s perikom teško ranio mladića

U beogradskom naselju Kanarevo Brdo desila se pucnjava u kojoj je teško ranjen muškarac U. R. (24), a prema posljednjim informacijama, ljekari mu se u bolnici bore za život.

S druge strane, policija je pokrenula opsežnu potragu za napadačem koji je, prema prvim informacijama, bio maskiran s perikom.

Do pucnjave je došlo u zasjedi ispred zgrade u kojoj mladić živi. Nepoznati počinitelj čekao ga je kod garaže te je u njega ispalio više hitaca, nanijevši mu teške povrede. Napadač je odmah nakon pucnjave pobjegao s mjesta zločina.

U. R. je odmah nakon napada vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu, gdje je hitno operisan. Kako prenose mediji, ranjeni mladić od ranije je poznat policiji te ima dosje zbog nanošenja lakših tjelesnih povrede i prisile.

Također, neslužbeno se saznaje da je prije nekoliko godina bio priveden i u Crnoj Gori zbog sumnje da je učestvovao u tučnjavi koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.