Na sarajevskom aerodromu dojavljena bomba

Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros oko 7 sati stigla je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi.

Nakon evakuacije putnika i osoblja, kontradiverzionim pregledom (KDZ) utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, potvrđeno je za "Avaz".

Pregled su obavili policijski službenici Granične policije BiH.

Sa piste sarajevskog aerodroma jutros su odletjeli avioni prema Beču i Zagrebu, a uskoro bi trebao poletjeti avion za Istanbul.

Što se tiče dolazaka prvi avioni se očekuju od 11 sati iz Londona, Istanbula, Frankfurta itd.