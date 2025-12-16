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IZVRŠEN PREGLED

Na sarajevskom aerodromu dojavljena bomba

Kontradiverzionim pregledom (KDZ) utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi

Međunarodni aerodrom Sarajevo. Avaz

Piše: Dženana Redžepagić

16.12.2025

Na Međunarodni aerodrom u Sarajevu jutros oko 7 sati stigla je dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. 

Nakon evakuacije putnika i osoblja, kontradiverzionim pregledom (KDZ) utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, potvrđeno je za "Avaz".

Pregled su obavili policijski službenici Granične policije BiH.

Sa piste sarajevskog aerodroma jutros su odletjeli avioni prema Beču i Zagrebu, a uskoro bi trebao poletjeti avion za Istanbul.

Što se tiče dolazaka prvi avioni se očekuju od 11 sati iz Londona, Istanbula, Frankfurta itd.

# MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO
# BOMBA
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